Controlli rigidi difficili Rischi per la nostra salute

In un settore agricolo che valorizza le produzioni locali, i controlli rigorosi rappresentano una tutela necessaria, ma talvolta risultano difficili da sostenere. Il rifiuto di accettare prodotti in concorrenza con quanto si produce sul territorio è condiviso da molti operatori, che temono impatti sulla salute e sulla sostenibilità. Un dialogo equilibrato tra regolamentazione e tutela delle produzioni autoctone è fondamentale per preservare la qualità e la sicurezza alimentare.

Il "no" è ribadito forte e chiaro, allineato a pensieri e sentimenti di tutto il mondo agricolo, che non vuole che le istituzioni spianino la strada a prodotti che sono in concorrenza con quanto viene già prodotto "in casa". Ragionando in prospettiva e sempre nell'ottica dell'interesse nazionale e dell'agricoltura, Giovanni Garbelli (nella foto), presidente di Confagricoltura Brescia, ritiene altresì fondamentale essere realisti. "Dai Paesi del Mercosur arrivano già prodotti agricoli – sottolinea – penso alle navi cariche di mais e soia da Brasile e Argentina, vuoi per i cambiamenti climatici o per la guerra in Ucraina".

