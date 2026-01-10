Controlli nelle zone rosse a Latina trovati con bottiglie di alcolici rubate

Durante controlli nelle zone rosse di Latina, la polizia ha individuato due uomini in possesso di bottiglie di alcolici rubate. L’attività rientra nelle misure straordinarie adottate a dicembre per contrastare l’escalation criminale nei quartieri interessati. I due sono stati denunciati per furto e possesso illecito, contribuendo a una più efficace gestione della sicurezza locale.

Ha portato alla denuncia di due uomini l'attività di controllo condotta dalla polizia nelle cosiddette "zone rosse" a Latina, che prevedono misure straordinarie adottate a dicembre per il contrasto all'escalation criminale che ha interessato alcuni quartieri della città con l'esplosione di.

