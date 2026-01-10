Controlli nelle zone rosse a Latina trovati con bottiglie di alcolici rubate

Da latinatoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante controlli nelle zone rosse di Latina, la polizia ha individuato due uomini in possesso di bottiglie di alcolici rubate. L’attività rientra nelle misure straordinarie adottate a dicembre per contrastare l’escalation criminale nei quartieri interessati. I due sono stati denunciati per furto e possesso illecito, contribuendo a una più efficace gestione della sicurezza locale.

Ha portato alla denuncia di due uomini l’attività di controllo condotta dalla polizia nelle cosiddette “zone rosse” a Latina, che prevedono misure straordinarie adottate a dicembre per il contrasto all'escalation criminale che ha interessato alcuni quartieri della città con l’esplosione di. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Una settimana di controlli nelle "zone rosse", 21 le persone allontanate

Leggi anche: Reati nelle "zone rosse": cosa mostrano i risultati dei controlli a tappeto

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

ANTINCENDIO E DEHORS SENZA AUTORIZZAZIONE A TERRACINA: CONTROLLI NEI LOCALI DELLA FAMIGLIA INDAGATA IN PORTA NAPOLETANA; CONTROLLI INTENSIFICATI A TERRACINA E FONDI: FERMATE 126 PERSONE.

controlli zone rosse latinaLatina, controlli nelle zone rosse: due denunciati per ricettazione - Proseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato nelle cosiddette “zone rosse” del capoluogo pontino. radioluna.it

controlli zone rosse latinaLe zone rosse di Latina al setaccio: 2 denunciati e divieti di ritorno - Latina, 10 gennaio 2026 – La Polizia di Stato di Latina, nell’ambito dei controlli straordinari disposti nella serata di ieri nelle cosiddette “ zone rosse ” del capoluogo pontino, ha denunciato in ... ilfaroonline.it

controlli zone rosse latinaLatina, controlli serali: due uomini denunciati per ricettazione e allontanati dalla città - Fermati a un posto di blocco, tentano di occultare generi alimentari e bevande alcoliche di sospetta provenienza ... latinaoggi.eu

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.