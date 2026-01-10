Continua maltempo e arriva Maestrale | piogge e nevicate nel weekend Le previsioni meteo

Il maltempo prosegue sull’Italia, con l’arrivo del Maestrale che porta piogge e nevicate nel fine settimana. Le previsioni meteorologiche indicano temperature molto basse e condizioni di instabilità, anche a quote non elevate. È importante monitorare gli aggiornamenti per affrontare al meglio le eventuali criticità causate dal maltempo.

(Adnkronos) – Continua il maltempo sull'Italia. Il weekend di sabato 10 e domenica 11 gennaio sarà segnato da temperature molto basse e possibili nevicate, anche a quote non elevate. A confermarlo è Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, che conferma l’arrivo di una nuova fase instabile dovuta all’afflusso di correnti fredde provenienti dal Nord Europa, che . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Previsioni meteo, ancora freddo e maltempo sull’Italia: attese nuove piogge e nevicate Leggi anche: Meteo a Palermo: weekend freddo con piogge e forti raffiche di maestrale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Italia nel gelo come 10 anni fa: fino a -20°C, poi brusca svolta meteo; Meteo Italia weekend 9 e 10 gennaio 2026: le previsioni; Meloni, niente Quirinale: Sogno di lavorare con Fiorello; Allerta meteo, tempesta in arrivo sabato: raffiche fino a 100 km/h sul palermitano. Continua maltempo e arriva Maestrale: piogge e nevicate nel weekend. Le previsioni meteo - Il weekend di sabato 10 e domenica 11 gennaio sarà segnato da temperature molto basse e possibili nevicate, anche a quote non elevate. adnkronos.com

Meteo, arriva la "Tempesta di Maestrale": temperature in picchiata e neve in montagna - Venti forti che in alcune aree raggiungeranno i 100 chilometri orari favorendo mareggiate lungo le coste. agrigentonotizie.it

Messina, assalto di Ponente e Maestrale: tra graupelate e neve in quota, il freddo ridisegna la mappa del maltempo - Ovest, tende a raffreddare l’aria e a rendere più agitati i bacini intorno alla Sicilia, specie il Tirreno meridionale e lo Stretto di ... lasicilia.it

Maltempo al Sud e Centro Italia: venti forti e mareggiate, allerta gialla su Sicilia e Puglia Una vasta area di bassa pressione continua a interessare l’Italia meridionale e parte di quella centrale, portando condizioni di maltempo e un marcato aumento dei venti. - facebook.com facebook

Allerta Meteo, neve in pianura al nord. Continua il maltempo, e ci sono conferme sul bianco Natale! Tutti i DETTAGLI nel video x.com

