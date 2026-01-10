Continassa Juve | rientra Kelly Conceicao ancora a parte

A pochi giorni dal prossimo impegno, la Continassa si aggiorna sulle condizioni dei giocatori. Kelly è tornato in gruppo, mentre Conceicao continua a lavorare a parte. Ecco le ultime notizie sulla formazione della Juventus, con dettagli sugli infortunati, i tempi di recupero e le eventuali diffide. Un quadro chiaro per seguire l’evoluzione della rosa in vista della sfida imminente.

La Juventus si è allenata in tarda mattinata a -2 dalla partita interna con la Cremonese. Le buone notizie sono rappresentate dal rientro a disposizione di Kelly. Conceicao ha svolto una seduta personalizzata. Spalletti parlerà domani alle 16.

