Continassa Juve | rientra Kelly Conceicao ancora a parte

Da juventusnews24.com 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dal prossimo impegno, la Continassa si aggiorna sulle condizioni dei giocatori. Kelly è tornato in gruppo, mentre Conceicao continua a lavorare a parte. Ecco le ultime notizie sulla formazione della Juventus, con dettagli sugli infortunati, i tempi di recupero e le eventuali diffide. Un quadro chiaro per seguire l’evoluzione della rosa in vista della sfida imminente.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus si è allenata in tarda mattinata a -2 dalla partita interna con la Cremonese. Le buone notizie sono rappresentate dal rientro a disposizione di Kelly. Conceicao ha svolto una seduta personalizzata. Spalletti parlerà domani alle 16. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

continassa juve rientra kelly conceicao ancora a parte

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: rientra Kelly, Conceicao ancora a parte

Leggi anche: Continassa Juve: seduta defaticante per la squadra. Conceicao e Kelly ancora a parte

Leggi anche: Continassa Juve: si ferma Rouhi. Le condizioni di Kelly e Conceicao

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Juve: Kelly e Conceicao in dubbio per il Sassuolo; Juve-Cremonese, la probabile formazione di Spalletti: chi rientra e chi finisce in panchina; Juventus, ripresa immediata alla Continassa: Kelly e Conceiçao lavorano ancora a parte; Juventus | Kelly preoccupa per il Sassuolo.

continassa juve rientra kellyJuventus, dalla Continassa: recuperato Kelly, le ultime su Conceicao - Juventus al lavoro alla Continassa verso la Cremonese: Kelly torna in gruppo e punta la convocazione, Conceição resta in dubbio e Spalletti valuta i ballottaggi sulla trequarti. msn.com

continassa juve rientra kellyJuventus, infortuni: Kelly recupera per la Cremonese, Conceição a rischio - Juventus, infortuni: Kelly recupera per la Cremonese, Conceição a rischio Come riferisce Gazzetta, Luciano Spalletti ha concesso ieri un giorno di riposo alla squadra, ma ... tuttojuve.com

continassa juve rientra kellyAllenamento in mattinata per la Juventus. Kelly in gruppo. Conceicao a parte. Domani alle 16 la conferenza di Spalletti - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della sfida contro la Cremonese. tuttojuve.com

Conceiçao e Bremer rassicurano i tifosi della Juve dopo la vittoria contro la Roma | DAZN

Video Conceiçao e Bremer rassicurano i tifosi della Juve dopo la vittoria contro la Roma | DAZN

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.