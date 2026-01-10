Consegnati ai parroci i proventi della cena della solidarietà dello scorso mese di dicembre

Arzzo, 10 gennaio 2026 – Sono stati consegnati ai parroci i proventi della cena della solidarietà organizzata lo scorso dicembre. L’iniziativa ha raccolto fondi destinati a supportare le attività della comunità e le persone in difficoltà. La consegna rappresenta un passo importante per la trasparenza e la collaborazione tra la parrocchia e i membri della comunità.

Arzzo, 10 gennaio 2026 – . Ancora una volta, la Città di Castiglion Fiorentino ha mostrato il suo lato più umano e generoso partecipando ad una, delle tante iniziative benefiche che si tengono durante tutto l'anno. "I parroci, i consigli pastorali e i volontari delle Caritas unitamente alla popolazione esprimono gratitudine per la lodevole iniziativa e ringraziano tutti coloro i quali hanno partecipato all'evento rinnovando, così, un sentimento di fratellanza e solidarietà verso i più bisognosi". Così i parroci, Don Aimé Stanislas e Padre Emanuele di Mare, all'indomani della consegna dei proventi della cena di beneficenza dello scorso mese di dicembre.

