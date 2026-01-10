Conferenza stampa Chivu pre Inter Napoli | Gara che può indirizzare una stagione stimo Conte e c’è da imparare da lui Con Luis Henrique ho commesso un errore

In vista del 20° turno di Serie A 2025/26, Chivu ha presentato la sfida tra Inter e Napoli in conferenza stampa. Il tecnico nerazzurro ha sottolineato l'importanza della partita per la stagione, ha espresso rispetto per Conte e ha ammesso un errore con Luis Henrique. Le sue parole offrono uno sguardo sulla strategia e le aspettative dell’Inter in un momento cruciale del campionato.

Inter, Chivu: "Napoli ha rosa importante, vogliamo andare a +7" - Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha presentato il match nella consueta conferenza stampa della vigilia. fantacalcio.it

Chivu: «Speriamo di fare meglio dell’andata. Quella gara fu condizionata da alcuni episodi» – LIVE - Intervenuto in conferenza stampa, Chivu ha così presentato il match contro il Napoli. ilnapolista.it

Conferenza stampa Chivu pre Inter-Bologna #Inter

