Conferenza stampa Chivu pre Inter Napoli | Gara che può indirizzare una stagione stimo Conte e c’è da imparare da lui Con Luis Henrique ho commesso un errore
In vista del 20° turno di Serie A 2025/26, Chivu ha presentato la sfida tra Inter e Napoli in conferenza stampa. Il tecnico nerazzurro ha sottolineato l'importanza della partita per la stagione, ha espresso rispetto per Conte e ha ammesso un errore con Luis Henrique. Le sue parole offrono uno sguardo sulla strategia e le aspettative dell’Inter in un momento cruciale del campionato.
di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Chivu pre Inter Napoli: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida valevole per il 20° turno di Serie A 202526. La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Inter Napoli, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 202526: queste le parole del tecnico nerazzurro. La conferenza avrà inizio alle ore 14:00, noi di InterNews24 la seguiremo live. INTER CRESCIUTA RISPETTO ALL’ANDATA, COM’È CRESCIUTA LA SQUADRA? – « Col lavoro, dando continuità a quello che di buono era stato fatto. Direi che che con alti e bassi, abbiamo fatto cose buone e meno buone, ma sempre con la consapevolezza di voler migliorare sempre ». 🔗 Leggi su Internews24.com
