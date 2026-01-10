Conferenza stampa Chivu pre Inter Napoli | Gara che può indirizzare una stagione stimo Conte e c’è da imparare da lui Con Luis Henrique ho commesso un errore

Da internews24.com 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista del 20° turno di Serie A 2025/26, Chivu ha presentato la sfida tra Inter e Napoli in conferenza stampa. Il tecnico nerazzurro ha sottolineato l'importanza della partita per la stagione, ha espresso rispetto per Conte e ha ammesso un errore con Luis Henrique. Le sue parole offrono uno sguardo sulla strategia e le aspettative dell’Inter in un momento cruciale del campionato.

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Chivu pre Inter Napoli: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida valevole per il 20° turno di Serie A 202526. La conferenza stampa di  Cristian Chivu  alla vigilia di  Inter Napoli, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 202526: queste le parole del tecnico nerazzurro. La conferenza avrà inizio alle ore 14:00, noi di  InterNews24  la seguiremo live. INTER CRESCIUTA RISPETTO ALL’ANDATA, COM’È CRESCIUTA LA SQUADRA? – « Col lavoro, dando continuità a quello che di buono era stato fatto. Direi che che con alti e bassi, abbiamo fatto cose buone e meno buone, ma sempre con la consapevolezza di voler migliorare sempre ». 🔗 Leggi su Internews24.com

conferenza stampa chivu pre inter napoli gara che pu242 indirizzare una stagione stimo conte e c8217232 da imparare da lui con luis henrique ho commesso un errore

© Internews24.com - Conferenza stampa Chivu pre Inter Napoli: «Gara che può indirizzare una stagione, stimo Conte e c’è da imparare da lui. Con Luis Henrique ho commesso un errore»

Leggi anche: Conferenza stampa Chivu pre Napoli Inter: «Domani ci si gioca tanto, ma non tutto! Vi spiego perché Diouf e Luis Henrique stanno giocando meno e il motivo del giorno di riposo extra»

Leggi anche: Conferenza stampa Chivu pre Atalanta Inter: «Dobbiamo osare, non possiamo giudicare Luis Henrique in base ai gol. La mia dignità non è in vendita! Sul mercato rispondo così»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Squadra in campo in vista di Parma-Inter; Prima partita del 2026, prima conferenza pre-gara di Chivu: data e ora; Inter, Chivu: Cancelo? Parlo solo dei miei, li amo. Le polemiche scudetto mi fanno sorridere; Inter, Chivu: Bologna avversario difficile, Darmian rientra tra un po'.

conferenza stampa chivu preChivu non le manda a dire: che frecciata per il Napoli! Poi l’annuncio sugli infortunati - L'Inter domani ospiterà il Napoli a San Siro: alla vigilia del big match ha parlato in conferenza Cristian Chivu. spaziointer.it

conferenza stampa chivu preInter, Chivu: "Napoli ha rosa importante, vogliamo andare a +7" - Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha presentato il match nella consueta conferenza stampa della vigilia. fantacalcio.it

conferenza stampa chivu preChivu: «Speriamo di fare meglio dell’andata. Quella gara fu condizionata da alcuni episodi» – LIVE - Intervenuto in conferenza stampa, Chivu ha così presentato il match contro il Napoli. ilnapolista.it

Conferenza stampa Chivu pre Inter-Bologna #Inter

Video Conferenza stampa Chivu pre Inter-Bologna #Inter

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.