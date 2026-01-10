Confartigianato Imprese Pistoia Andrea Mazzei nuovo segretario

Confartigianato Imprese Pistoia ha annunciato la nomina di Andrea Mazzei a Segretario Generale, scelta deliberata dal Comitato di Presidenza. Questa decisione mira a rafforzare l’organizzazione e favorire lo sviluppo delle imprese associate nella provincia di Pistoia. Andrea Mazzei porta con sé esperienza e competenza, contribuendo alla crescita e alla rappresentanza del settore artigianale locale.

Il Comitato di Presidenza di Confartigianato Imprese Pistoia ha deliberato la nomina di Andrea Mazzei a Segretario Generale dell’Associazione. Il dottor Mazzei, che ha assunto l’incarico dal 1° gennaio 2026, succede ad Alessandro Pellegrini, segretario uscente entrato in carriera nel 2014. Andrea Mazzei vanta un percorso professionale di lunga e consolidata esperienza all’interno di Confartigianato, iniziato nel 1986. Nel corso degli anni ha ricoperto numerosi incarichi, operando in diversi ambiti strategici dell’organizzazione. In particolare, ha svolto attività nell’Ufficio Ambiente, nell’Ufficio Categorie e nell’Ufficio Gestione Soci, contribuendo allo sviluppo dei servizi associativi e al rafforzamento del rapporto con le imprese associate e rapporti Istituzionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confartigianato Imprese Pistoia. Andrea Mazzei nuovo segretario Leggi anche: Daniele Mazzini è il nuovo Presidente Lapam Confartigianato Imprese Modena-Reggio Emilia Leggi anche: Siap, Aldo Vozza nuovo segretario provinciale. Antonazzo eletto segretario regionale aggiunto Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Confartigianato Imprese Pistoia. Andrea Mazzei nuovo segretario; Confartigianato Imprese Pistoia: Andrea Mazzei nominato segretario generale; Mazzei Segretario Generale di Confartigianato. Confartigianato Imprese Pistoia. Andrea Mazzei nuovo segretario - Il Comitato di Presidenza di Confartigianato Imprese Pistoia ha deliberato la nomina di Andrea Mazzei a Segretario Generale dell’Associazione. lanazione.it

Confartigianato Imprese Pistoia: Andrea Mazzei nominato segretario generale - Il comitato di presidenza di Confartigianato Imprese Pistoia ha deliberato la nomina di Andrea Mazzei a segretario generale dell’associazione, incarico assunto ufficialmente a partire dal 1° gennaio. valdinievoleoggi.it

