Concorso docenti PNRR3 prova orale Come affrontarla | video sulla lezione simulata + simulatori per ripassare la normativa e la disciplina

Il concorso PNRR3 per docenti prevede una prova orale dopo il superamento della prova scritta. Questa fase, della durata di 45 minuti, valuta le conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l’abilità comunicativa del candidato. Per prepararsi al meglio, è utile consultare video sulla lezione simulata e utilizzare simulatori per ripassare normativa e disciplina, garantendo un approccio completo e mirato alla prova orale.

Concorso PNRR 3 docenti, prova orale: ecco come si svolgerà - I candidati che hanno superato la prova scritta del Concorso PNRR 3 docenti, con un punteggio minimo di settanta centesimi, sono ora in attesa di conoscere data e turno della prova orale. tecnicadellascuola.it

