Conclusi i lavori del portico di San Luca | restaurati 341 archi e 1,8 km del sito Unesco
Sono stati completati i lavori di restauro del tratto collinare del portico di San Luca, che si estende dall’arco del Meloncello fino al Santuario delle Beata Vergine. Durante l’intervento sono stati restaurati 341 archi e circa 1,8 km di percorso, contribuendo alla conservazione di un patrimonio riconosciuto dall’Unesco. L’intervento ha garantito la preservazione di uno dei più lunghi portici al mondo, simbolo storico e culturale della città.
Lavori di restauro conclusi per il tratto collinare del portico di San Luca. Dall’arco del Meloncello fino al Santuario delle Beata Vergine, il porticato più lungo del mondo riconosciuto Patrimonio Unesco è stato interessato per diverso tempo dai cantieri di ripristino strutturale e scientifico. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
