Conclusi i lavori del portico di San Luca | restaurati 341 archi e 1,8 km del sito Unesco

Sono stati completati i lavori di restauro del tratto collinare del portico di San Luca, che si estende dall’arco del Meloncello fino al Santuario delle Beata Vergine. Durante l’intervento sono stati restaurati 341 archi e circa 1,8 km di percorso, contribuendo alla conservazione di un patrimonio riconosciuto dall’Unesco. L’intervento ha garantito la preservazione di uno dei più lunghi portici al mondo, simbolo storico e culturale della città.

