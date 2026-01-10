Con il blitz in Venezuela Trump ha colpito anche la Cina e Huawei

Il blitz statunitense in Venezuela, con il prelievo di Nicolás Maduro a Caracas, ha attirato l’attenzione internazionale, evidenziando la volontà degli Stati Uniti di intervenire in modo deciso nella regione. Questa operazione ha avuto ripercussioni anche sulla Cina e su Huawei, sottolineando come le tensioni geopolitiche coinvolgano più attori e interessi globali. Un evento che si inserisce nel quadro delle strategiche azioni statunitensi in America Latina e oltre.

Quando i commando statunitensi hanno prelevato Nicolás Maduro a Caracas, l'operazione è apparsa come l'ennesima prova di forza di Donald Trump. In realtà, per Pechino è stato soprattutto uno shock informativo. Poche ore prima, il leader venezuelano aveva ricevuto Qiu Xiaoqi, l'inviato speciale cinese per l'America Latina. Un incontro lungo, politico, solenne, in cui le due parti avevano ribadito il loro partenariato strategico. Poi, improvvisamente, Maduro sparisce. La reazione cinese – imbarazzata, opaca, quasi muta – è stata un indizio, come evidenzia il Nikkei Asia. Phoenix TV, l'emittente di Hong Kong legata a gruppi statali cinesi, ha rimosso in fretta il servizio sull'incontro.

