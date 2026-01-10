con gli iraniani e i venezuelani contro le dittature

Il Partito Liberaldemocratico Emilia-Romagna sostiene con fermezza le popolazioni iraniana e venezuelana nella loro lotta per la libertà. Esprimiamo solidarietà ai cittadini che resistono ai regimi oppressivi della Repubblica Islamica e di Maduro, auspicando un cammino verso democrazia e rispetto dei diritti umani in entrambi i paesi.

Il Partito Liberaldemocratico Emilia-Romagna esprime il proprio sostegno pieno e convinto alla lotta del popolo iraniano contro la teocrazia della Repubblica Islamica e al popolo venezuelano che da anni vive sotto il regime comunista di Maduro. In Iran è in atto una rivoluzione come è stata quella francese per l’Occidente. Centinaia di migliaia di cittadini coraggiosi sono in piazza a Teheran e in numerose altre città del Paese per la libertà. Sfidano il regime denunciandola violenza delle forze della Repubblica Islamica, considerate responsabili della repressione sistematica del dissenso. Parallelamente, quanto accaduto in Venezuela riporta l’attenzione su un’altra dittatura che per anni ha svuotato la democrazia dall’interno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

