Comunità Montana del Taburno il Prefetto diffida il presidente

Il Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, ha diffidato il presidente della Comunità Montana del Taburno affinché provveda a convocare il consiglio e includa all’ordine del giorno la mozione di sfiducia presentata da sette consiglieri. Questa decisione mira a garantire il rispetto delle procedure istituzionali e a favorire un regolare confronto tra le parti coinvolte.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il Prefetto di Benevento, S.E. Raffaela Moscarella, ha diffidato il presidente della Comunità Montana del Taburno a convocare il Consiglio e a mettere all’ordine del giorno la mozione di sfiducia presentata da 7 consiglieri. Di fronte all’evidenza della matematica, è stato necessario l’intervento della Prefettura. Tant’è”, lo spiegano in una nota i rappresentanti NdC alla Comunità Montana del Taburno. “Arrendersi all’evidenza sarebbe stato già prima un atto di onestà politica. La poltrona evidentemente ha la colla. Ma in questo caso, non c’è Attack che basti. La partita è già chiusa e il Consiglio lo certificherà facendo prevalere le logiche democratiche e politiche”, è la conclusione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

