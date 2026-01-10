Comuni montani così i criteri più stringenti della legge Calderoli colpiranno soprattutto il Sud

La legge Calderoli, con i criteri più rigidi, avrà un impatto significativo sui comuni montani del Sud Italia. Questa normativa, proposta dal ministro, rischia di penalizzare ulteriormente le aree meridionali, colpendo servizi e investimenti. Molti cittadini meridionali, spesso inconsapevoli, si trovano di fronte a cambiamenti che potrebbero influire sul loro territorio. È importante comprendere le implicazioni di questa legge e le sue ripercussioni a livello locale.

L'ultimo provvedimento ammazza-Sud del ministro Calderoli segna l' ennesimo colpo basso sferrato a milioni di meridionali, la maggior parte ignari che la legge n. 1312025 sia nata con l'unico scopo di sottrarre risorse alle comunità più marginali. Così, nell'assordante silenzio mediatico, sta montando sempre più la protesta di moltissimi sindaci periferici, che stanno lottando per far compiere un passo indietro al governo. Mi riferisco a un provvedimento che, dietro la presunta intenzione di valorizzare le comunità montane, decreta incentivi fiscali e sociali con una duplice metrica: in soldoni, se l'amministrazione è del nord, avrà di più, se è meridionale probabilmente non avrà più nulla.

