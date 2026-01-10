Comune di Bonea pagamenti puntuali e conti in ordine da sei anni consecutivi

Il Comune di Bonea si distingue per l’efficienza nella gestione finanziaria, mantenendo pagamenti puntuali e conti in ordine da sei anni consecutivi. Questo risultato testimonia l’impegno dell’amministrazione nel garantire trasparenza e stabilità economica, contribuendo alla buona salute finanziaria dell’ente e alla fiducia dei cittadini. Un esempio di buona amministrazione che si mantiene costante nel tempo, assicurando servizi affidabili e responsabili.

