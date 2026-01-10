Comune di Bonea pagamenti puntuali e conti in ordine da sei anni consecutivi
Il Comune di Bonea si distingue per l’efficienza nella gestione finanziaria, mantenendo pagamenti puntuali e conti in ordine da sei anni consecutivi. Questo risultato testimonia l’impegno dell’amministrazione nel garantire trasparenza e stabilità economica, contribuendo alla buona salute finanziaria dell’ente e alla fiducia dei cittadini. Un esempio di buona amministrazione che si mantiene costante nel tempo, assicurando servizi affidabili e responsabili.
Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Bonea si conferma un ente virtuoso nella gestione delle proprie finanze. Per il sesto anno consecutivo, l’Amministrazione comunale chiude con zero euro di debiti verso i fornitori, come certificato dai dati ufficiali della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Un risultato significativo che dimostra attenzione, serietà e rispetto nei confronti delle imprese che collaborano con il Comune. I numeri parlano chiaro: il tempo medio di pagamento è di soli 13 giorni, con un anticipo medio di 9 giorni rispetto alle scadenze previste. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
