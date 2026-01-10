Como Diao verso il rientro | fissata la data

Il Como si avvicina al ritorno di Assane Diao, dopo settimane di infortunio che hanno influenzato la fase offensiva della squadra di Cesc Fabregas. La data del suo rientro è stata fissata, segnando un passo importante per il club e per il suo percorso di recupero. La presenza del giocatore potrà contribuire a rafforzare l’attacco e a riaccendere le speranze di una stagione positiva.

Il Como vede la luce in fondo al tunnel. Assane Diao è vicino al rientro dopo lo stop che lo ha tenuto fuori per settimane e che ha pesato sull’attacco della squadra di Cesc Fabregas. L’infortunio risale al 15 dicembre, all’Olimpico contro la Roma. Diao si è fermato durante un’azione di contropiede: gli esami hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale destro, problema che gli ha impedito anche di prendere parte alla Coppa d’Africa. I tempi, però, sono ormai definiti. Fabregas ha fatto il punto a inizio gennaio: “ Credo che per rivederlo in campo ci vorranno più o meno tre settimane ”. La tabella di marcia porta quindi verso la fine di gennaio per il rientro effettivo. 🔗 Leggi su Como1907news.com

