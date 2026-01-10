Como Diao verso il rientro | fissata la data

Il Como si avvicina al ritorno in campo: Assane Diao, dopo settimane di stop, sta per rientrare in squadra. La sua presenza potrà contribuire a rafforzare l’attacco, recentemente influenzato dall’assenza del giocatore. La data ufficiale del suo rientro è stata fissata, offrendo nuove speranze per la squadra e i tifosi in vista delle prossime partite.

Il Como vede la luce in fondo al tunnel. Assane Diao è vicino al rientro dopo lo stop che lo ha tenuto fuori per settimane e che ha pesato sull’attacco della squadra di Cesc Fabregas. L’infortunio risale al 15 dicembre, all’Olimpico contro la Roma. Diao si è fermato durante un’azione di contropiede: gli esami hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale destro, problema che gli ha impedito anche di prendere parte alla Coppa d’Africa. I tempi, però, sono ormai definiti. Fabregas ha fatto il punto a inizio gennaio: “ Credo che per rivederlo in campo ci vorranno più o meno tre settimane ”. La tabella di marcia porta quindi verso la fine di gennaio per il rientro effettivo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

