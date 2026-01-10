como bologna 1 1 un capolavoro di baturina risponde a cambiaghi

Il match tra Como e Bologna termina 1-1, con un gol di Baturina che risponde a quello di Cambiaghi. Il vantaggio dei rossoblù viene seguito dall'espulsione di Cambiaghi per un gesto di reazione, influenzando l'andamento della partita. Un pareggio che riflette l’equilibrio tra le due squadre e lascia aperte le possibilità di miglioramento per entrambe nelle prossime sfide.

Como, 10 gennaio 2026 – Un gol a testa e un punto a testa per Como e Bologna. Vantaggio rossoblù con Cambiaghi, che poco dopo viene però espulso per un gesto di reazione su Van der Brempt. Con l’uomo in più la squadra di Fabregas si riversa in avanti e la pareggia in pieno recupero con un super gol di Baturina. Primo tempo a reti bianche. Fabregas conferma Douvikas al centro dell’attacco, Nico Paz intoccabile sulla trequarti, Vojvoda rileva Kuhn sulla corsia destra. Italiano lascia in panchina Orsolini: ci sono Cambiaghi e Rowe da esterni, Castro invece è al centro dell’attacco. Al 2’ il Bologna ha una colossale chance per sbloccarla: Fabbian riceve da Freuler in area e serve a rimorchio Castro, destro masticato dall’attaccante argentino che diventa un assist per Cambiaghi che da pochi metri trova il miracoloso intervento di Butez. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

