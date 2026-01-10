Como-Bologna 1-1 un capolavoro di Baturina risponde a Cambiaghi
Il match tra Como e Bologna termina 1-1, con un gol di Baturina che risponde a quello di Cambiaghi. Il vantaggio dei rossoblù viene seguito dall'espulsione di Cambiaghi per un gesto di reazione, influenzando l'andamento della partita. Un pareggio che riflette l’equilibrio tra le due squadre e lascia aperte le possibilità di miglioramento per entrambe nelle prossime sfide.
Como, 10 gennaio 2026 – Un gol a testa e un punto a testa per Como e Bologna. Vantaggio rossoblù con Cambiaghi, che poco dopo viene però espulso per un gesto di reazione su Van der Brempt. Con l’uomo in più la squadra di Fabregas si riversa in avanti e la pareggia in pieno recupero con un super gol di Baturina. Primo tempo a reti bianche. Fabregas conferma Douvikas al centro dell’attacco, Nico Paz intoccabile sulla trequarti, Vojvoda rileva Kuhn sulla corsia destra. Italiano lascia in panchina Orsolini: ci sono Cambiaghi e Rowe da esterni, Castro invece è al centro dell’attacco. Al 2’ il Bologna ha una colossale chance per sbloccarla: Fabbian riceve da Freuler in area e serve a rimorchio Castro, destro masticato dall’attaccante argentino che diventa un assist per Cambiaghi che da pochi metri trova il miracoloso intervento di Butez. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Como Bologna 1-1 Baturina risponde a Cambiaghi. Spettacolo in Udinese Pisa che termina 2-2
Leggi anche: Como Bologna 1-1, i lariani agguantano il pareggio all’ultimo con Baturina. Felsinei in 10 oltre mezz’ora per il rosso a Cambiaghi
Como-Bologna: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Como-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Serie A. Inter-Bologna 3-1: i nerazzurri tornano in vetta. Milan e Napoli inseguono - Inter-Bologna 3-1, la sintesi della partita (Video); Como-Bologna: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.
Serie A: Como-Bologna termina 1-1 - 1): Butez; Van der Brempt (18' st Posch), Diego Carlos, Kempf, Alberto Moreno (39' st Baturina); Perrone, Da Cunha (12' st Caqueret); Vojvoda (12' st Kuhn), Nico Paz ... ansa.it
Como-Bologna 1-1: Cambiaghi segna e viene espulso, Baturina salva i lariani al 94' - Il Bologna passa con Cambiaghi, poi espulso, ma Baturina pareggia al 94'. eurosport.it
Baturina all'ultimo respiro, il Como riacciuffa il Bologna al 94': finisce 1-1 al Sinigaglia - Quando tutto sembrava perduto, una giocata dal nulla di Baturina è valsa l'1- m.tuttomercatoweb.com
Como Bologna | 1-1 | Gli Highlights | Serie A 2025/26 | bologna como
Cambiaghi porta il Bologna in vantaggio a Como ad inizio della ripresa! 1-0 per gli ospiti - facebook.com facebook
Bottigliate fra tifosi di Bologna e Como prima del match di Serie A. Settanta tifosi bolognesi portati in questura #ANSA x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.