La sfida tra Como e Bologna, valida per la 20ª giornata di Serie A, si conclude con un pareggio 1-1. Dopo un match equilibrato, Baturina trova il gol del pareggio nel recupero con un'azione di grande tecnica. La partita si svolge allo stadio ‘Sinigaglia’, offrendo un confronto combattuto tra le due squadre in cerca di punti importanti in classifica.

Finisce 1-1 la partita tra Como e Bologna al ‘Sinigaglia’, valida per la 20esima giornata di Serie A. Dopo un primo tempo caratterizzato da poche occasioni sono gli ospiti a portarsi in vantaggio al 49? con una conclusione tutt’altro che irresistibile di Cambiaghi con la complicità di Butez. Al 60?, però, lo stesso Cambiaghi viene espulso per una gomitata a Van der Brempt rilevata dopo l’intervento del Var. Il Como quindi spinge e al 94? trova il pari con una grande conclusione di Baturina, un tiro a giro dal vertice sinistro dell’area di rigore che entra in porta alle spalle di Ravaglia. Il Como sale a 34 punti in classifica e mantiene l’imbattibilità interna, ma perde slancio nella corsa Champions. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Como-Bologna 1-1, la riacciuffa Baturina con una magia nel recupero

