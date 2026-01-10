Como-Bologna 1-1 Come si dice tiro a giro in indonesiano? Penembakan bulat Baturina se lo inventa e salva Fabregas

Il match tra Como e Bologna si conclude con un pareggio 1-1, segnato dai gol di Cambiaghi e Baturina. La partita, giocata al Sinigaglia, ha visto entrambe le squadre lottare fino all’ultimo minuto, senza un vincitore definitivo. Un incontro equilibrato che ha mostrato impegno e determinazione da entrambe le parti, lasciando intatte le speranze di miglioramento per le prossime gare.

La sfida Fabregas -Italiano non conosce vincitori: al Sinigaglia termina 1 a 1. Decisivi i gol di Cambiaghi al 48? e il gioiello a giro di Baturina al 94?. Lo stesso Cambiaghi, però, ha cambiato la partita. Al 61esimo è caduto come un pollo nella trappola di Van Der Brempt e si è fatto espellere per fallo di reazione. A quel punto, la partita è cambiata. A proposito, come si dice tiro a giro in indonesiano? Lo abbiamo trovato: penembakan bulat Como-Bologna, report del match. Partenza subito complicata per il Como, messo alla prova dal Bologna con un tiro improvviso di Cambiaghi dopo appena 58 secondi, prontamente respinto da Butez. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

