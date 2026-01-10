Como–Bologna 1-1 Baturina all’ultimo respiro gela i rossoblù

Il match tra Como e Bologna termina con un pareggio 1-1, con Baturina che segna nel finale. Nonostante il Bologna abbia giocato in inferiorità numerica per oltre trenta minuti, ha avuto diverse occasioni per vincere. La squadra lariana ha invece resistito fino all’ultimo, dimostrando determinazione e compattezza. Un risultato che rispecchia l’equilibrio in campo e le emozioni di una partita combattuta fino all’ultimo minuto.

Finisce 1-1 al Sinigaglia, ma il risultato non racconta fino in fondo ciò che è successo. È una partita che il Bologna ha accarezzato a lungo, pur giocando in inferiorità numerica per oltre mezz’ora, e che il Como ha rifiutato di perdere fino all’ultimo respiro. Alla fine esplode la festa dei padroni di casa, mentre ai rossoblù resta l’amaro in bocca. Il Bologna colpisce, poi resta in dieci. La gara vive di equilibrio per lunghi tratti, con ritmi alti e poche vere pause. Il Bologna tiene bene il campo, il Como palleggia e prova ad alzare il baricentro affidandosi alla qualità dei suoi uomini migliori. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Como–Bologna 1-1, Baturina all’ultimo respiro gela i rossoblù Leggi anche: Como–Bologna 1-1, Baturina all’ultimo respiro gela i rossoblù Leggi anche: Pagelle Como Bologna, Baturina salva Fabregas, per i rossoblù fa tutto Cambiaghi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Como–Bologna 1-1 Baturina all’ultimo respiro gela i rossoblù. Video Como Bologna (1-1)/ gol e highlights: Baturina pareggia al 94' (Serie A) - 1) gol e highlights: Italiano si ferma sul pareggio al 94' grazie ad un super gol di Baturina. ilsussidiario.net

Le pagelle di Como-Bologna 1-1: Baturina provvidenziale, Cambiaghi croce e delizia, Douvikas non gira - Nico Paz sfortunato, Jesus Rodriguez imprendibile, male Douvikas. eurosport.it

Serie A| Como-Bologna 1-1: Baturina segna il pari lariano in extremis! - Sfida dalle emozioni forti al “Sinigallia” di Como dove Como e Bologna hanno cominciato il proprio girone ... ilnapolionline.com

Scontri e tensione prima di Como-Bologna: il retroscena - facebook.com facebook

Scontro tra tifosi di Bologna e Como, 53 denunce e due arresti x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.