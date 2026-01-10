Commissione regionale per l’appropriatezza terapeutica | rinnovati i componenti e l' organizzazione stessa

È stata rinnovata l’organizzazione e la composizione della Commissione regionale per l’appropriatezza terapeutica in Ancona, con l’obiettivo di garantire un più efficace monitoraggio e promozione di pratiche cliniche appropriate. La nuova configurazione mira a rafforzare il ruolo consultivo e di supporto alle decisioni terapeutiche, assicurando un coinvolgimento più strutturato e competente di tutti i soggetti coinvolti nel settore sanitario regionale.

ANCONA – È stata rinnovata nell'organizzazione e nei componenti la Commissione regionale per l'appropriatezza terapeutica. Il compito sarà quello di migliorare l'appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche, garantire la sostenibilità del Servizio sanitario regionale e promuovere un impiego.

commissione regionale l8217appropriatezza terapeuticaNuova commissione per l'appropriatezza terapeutica, 'più equità e qualità' - La Regione Marche ha rinnovato la Commissione regionale per l'appropriatezza terapeutica (Crat), con nuovi componenti e una composizione multidisciplinare più ampia. ansa.it

