Commissione regionale per l’appropriatezza terapeutica | rinnovati i componenti e l' organizzazione stessa
È stata rinnovata l’organizzazione e la composizione della Commissione regionale per l’appropriatezza terapeutica in Ancona, con l’obiettivo di garantire un più efficace monitoraggio e promozione di pratiche cliniche appropriate. La nuova configurazione mira a rafforzare il ruolo consultivo e di supporto alle decisioni terapeutiche, assicurando un coinvolgimento più strutturato e competente di tutti i soggetti coinvolti nel settore sanitario regionale.
ANCONA – È stata rinnovata nell’organizzazione e nei componenti la Commissione regionale per l’appropriatezza terapeutica. Il compito sarà quello di migliorare l’appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche, garantire la sostenibilità del Servizio sanitario regionale e promuovere un impiego. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Nuova commissione per l'appropriatezza terapeutica, 'più equità e qualità' - La Regione Marche ha rinnovato la Commissione regionale per l'appropriatezza terapeutica (Crat), con nuovi componenti e una composizione multidisciplinare più ampia. ansa.it
