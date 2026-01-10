Commissione regionale per l’appropriatezza terapeutica | rinnovati i componenti e l' organizzazione stessa

È stata rinnovata l’organizzazione e la composizione della Commissione regionale per l’appropriatezza terapeutica in Ancona, con l’obiettivo di garantire un più efficace monitoraggio e promozione di pratiche cliniche appropriate. La nuova configurazione mira a rafforzare il ruolo consultivo e di supporto alle decisioni terapeutiche, assicurando un coinvolgimento più strutturato e competente di tutti i soggetti coinvolti nel settore sanitario regionale.

IL DIBATTITO INTERNO | Il dirigente dem, già candidato alla segreteria provinciale, commenta la decisione della Commissione regionale di Garanzia di accogliere il ricorso - facebook.com facebook

Dura presa di posizione di Dusy Marcolin, presidente della Commissione regionale Pari opportunità, dopo il post del sindaco di Trieste su Elly Schlein "Befana". x.com

