Commento al Vangelo di oggi, 10 gennaio 2026: Lc 4,14-22a. In questo passo, Gesù inizia il suo ministero pubblico, leggendo e commentando le Scritture nella sinagoga. È un momento di inizio, di annuncio e di speranza, che invita a riflettere sulla presenza di Cristo nella nostra vita. Meditiamo insieme su questa pagina evangelica, lasciando che la Parola del Signore ci accompagni nell’intera giornata.

Meditiamo il Vangelo del 10 gennaio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio». Sabato dopo l’Epifania Dal Vangelo secondo Luca Lc 4,14-22a In quel. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

