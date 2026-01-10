Il progetto del Passante di Bologna si evolve: l’A14 non sarà allargata, ma si interviene sulla Tangenziale per migliorare la viabilità. Da Passante Nord a Passante di Mezzo, passando per il cosiddetto 'Passante possibile', l’intervento si concentra ora su un intervento limitato e mirato, con risorse ridotte. Questa scelta mira a ottimizzare le infrastrutture esistenti, garantendo un miglioramento senza interventi strutturali di grande portata.

Bologna, 10 gennaio 2026 – Da Passante Nord a Passante di Mezzo, fino a ‘ Passante possibile ’ (cioè con le risorse a disposizione) e, ora, a un mini-intervento che toccherebbe solo la tangenziale. Lasciando l’ autostrada A14 così come la conosciamo: spesso intasata. È una storia infinita quella del nodo di Bologna, partita ormai tra la fine dei ‘90 e l’inizio dei Duemila e arrivata fino al 2026: in mezzo deviazioni, come il valzer dei vari progetti, e ostacoli, come l’aumento delle materie prime. Un surplus di costi che aveva fatto lievitare il prezzo della maxi opera, in grado di by-passare gli imbottigliamenti bolognesi e snellire il flusso dalla costa adriatica alla dorsale emiliana, fino a 3,5 miliardi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Come sarà il Passante di Bologna: l’A14 non sarà allargata, ritocco alla Tangenziale

Leggi anche: A14, de Pascale sullo snodo di Bologna: “Ok al Passante ridotto, subito la quarta corsia”

Leggi anche: Bologna, lavori vicino all’A14. Le chiusure (di notte) di autostrada e tangenziale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Passante di Bologna, Bignami chiude: “Non serve, è tutto da rivedere” - commento del vicedirettore Valerio Baroncini, il Carlino ha lanciato un dibattito su un argomento cruciale per il presente e il futuro ... ilrestodelcarlino.it

Passante di Bologna, arriva lo stop. Salvini e l’ad di Autostrade: “Ora una soluzione più rapida ed economica” - Dopo mesi di stallo, oggi al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti c’è stato l’incontro tra il ministro Matteo ... ilrestodelcarlino.it

Lewis Mumford (Flushing, 19 ottobre 1895 – Amenia, 26 gennaio 1990) è stato un urbanista e sociologo statunitense È così difficile da comprendere #fuorilautostradadabologna #Bologna #bolognesi #PassanteDiBologna #gassante #PassantediMezzo - facebook.com facebook