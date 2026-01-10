Coltellate nella notte ad Ascoli difende una ragazza dalle molestie e scatta la rissa | un ferito

Nella notte tra il 9 e il 10 gennaio ad Ascoli Piceno si è verificata un’aggressione con arma da taglio nei pressi di Porta Maggiore. Un uomo ha cercato di difendere una ragazza da molestie, scatenando una rissa che ha portato a un ferito. L’intervento delle forze dell’ordine è ancora in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Ascoli Piceno, 10 gennaio 2026 – Un’aggressione con arma da taglio si è verificata intorno alle 4.30 della scorsa notte nei pressi della rotatoria di Porta Maggiore, ad Ascoli Piceno. Un uomo italiano è rimasto ferito all’addome al termine di una violenta lite scoppiata, secondo le prime ricostruzioni, per futili motivi. L’uomo è intervenuto per difendere una ragazza molestata. Stando alla testimonianza della vittima, l’episodio avrebbe avuto origine quando l’uomo sarebbe intervenuto in difesa di una ragazza che stava subendo molestie. Il suo intervento avrebbe provocato la reazione di un gruppo di giovani, sembrerebbe di nazionalità tunisina, che lo avrebbero aggredito colpendolo con un’arma da taglio prima di darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Coltellate nella notte ad Ascoli, difende una ragazza dalle molestie e scatta la rissa: un ferito Leggi anche: Una rissa e due aggressioni nella notte a Como: una ragazza di 21 anni finisce in ospedale Leggi anche: Rissa nella notte in via Cagliari: un uomo ferito all'Ospedale Maggiore La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Notte di violenza. Rissa a colpi di coltello, quattro feriti in riviera. Arrestato un 21enne. Coltellate nella notte ad Ascoli, difende una ragazza dalle molestie e scatta la rissa: un ferito - Ascoli Piceno, 10 gennaio 2026 – Un’aggressione con arma da taglio si è verificata intorno alle 4. msn.com

Ascoli, ancora violenza. Difende una donna e viene aggredito con arma da taglio - Intervento notturno del 118 in via Indipendenza: una persona ferita da arma da taglio è stata trasportata in ospedale in codice giallo. lanuovariviera.it

