Colin McRae approda nel Subaru WRT

Colin McRae è stato il primo pilota a portare il Subaru WRT alla vittoria nel Campionato del Mondo Rally, segnando un momento importante nella storia del team. La sua abilità e determinazione hanno contribuito a consolidare il successo di Subaru nel rally, lasciando un’eredità duratura. Questa introduzione ripercorre il ruolo fondamentale di McRae nel percorso di crescita e affermazione del team nel panorama internazionale.

La storia non inganna e non può essere ingannata. È stato Colin McRae a regalare al team Subaru WRT la sua prima vittoria in un evento del Campionato del Mondo Rally ed è stato lui il primo pilota a vincere il Campionato del Mondo per Subaru. La storia di McRae e Prodrive è una leggenda . 🔗 Leggi su Tuttorally.news Leggi anche: Colin McRae, il Mago dei traversi Leggi anche: Subaru Italia trasferisce la sede operativa nel polo BIM di Milano Bicocca Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. "Le strade dritte sono per le auto veloci, le curve sono per i piloti veloci" Colin Mcrae - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.