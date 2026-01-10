Cloudflare minaccia l' Italia dopo la maxi multa | Stacchiamo il serizio anche a Milano-Cortina

Cloudflare rischia di interrompere i servizi anche a Milano e Cortina dopo la multa di oltre 14 milioni di euro inflitta dall'Agcom. La sanzione deriva dal mancato rispetto della legge italiana 93/2023 contro la pirateria, che impone di disabilitare l'accesso a contenuti illeciti. Nonostante le richieste, l’azienda americana non ha adottato le misure necessarie per contrastare l’uso dei propri servizi a scopi illeciti.

L' Agcom ha inflitto a Cloudflare, società americana di infrastrutture Internet, una multa superiore a 14 milioni di euro per non aver disabilitato l'accesso a numerosi contenuti pirata come vuole la Legge italiana 932023 contro la pirateria ma l'azienda Usa " ha continuato a non adottare alcuna misura per contrastare l'utilizzo dei propri servizi per la diffusione di contenuti illeciti ". Non si è fatta attendere, però, la reazione stizzita del suo co-fondatore e amministratore delegato, Matthew Browning Prince, che potrebbe decidere di bloccare l'accesso ai siti controllati da Cloudflare anche per una settimana creando disagi impensabili alla navigazione Internet e non solo.

