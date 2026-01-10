Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026 | Odermatt fa il vuoto Vinatzer in top-10
La classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 vede Marco Odermatt in testa, dopo la vittoria nel gigante di Adelboden. Tra gli italiani, Dominik Vinatzer si conferma tra i primi dieci, consolidando una stagione di ottimi risultati. Questa fase della stagione evidenzia la continuità delle prestazioni dei top atleti e offre uno sguardo sulla competitività del circuito.
Marco Odermatt ha rafforzato il primo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino grazie alla vittoria conquistata nel gigante di Adelboden. Il fuoriclasse svizzero si è imposto di fronte al proprio pubblico e si è issato a quota 955 punti, ora il vantaggio nei confronti del suo più immediato inseguitore è di addirittura 467 lunghezze: il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, oggi secondo, insegue a 488 e ha sopravanzato l’austriaco Marco Schwarz (451) e il norvegese Timon Haugan (400). Alex Vinatzer, sesto dopo la prima manche tra le porte larghe sulla neve elvetica, ha commesso un errore nella seconda e ha detto addio ai sogni di gloria: l’altoatesino rimane al decimo posto nella graduatoria generale con 301 punti, risultando il migliore degli italiani (Dominik Paris è tredicesimo a quota 265). 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt padrone, Vinatzer in top-10
Leggi anche: Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt padrone, Vinatzer in top-10
Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt senza rivali, Vinatzer in top-10; Shiffrin in testa: la classifica di Coppa del mondo di sci femminile; Classifica generale maschile Coppa del Mondo 2025/2026: Odermatt, Schwarz, Meillard, Pinheiro Braathen, Kristoffersen, McGrath, Paris, Vinatzer; Kranjska Gora: 'Super' Camille Rast vince anche lo slalom, Shiffrin seconda, Della Mea sesta - Coppa del mondo, sci alpino donne: classifica slalom speciale.
Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Shiffrin al comando, Goggia esce dalla top-5 - Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine della discesa libera di Zauchensse. oasport.it
Coppa del mondo di sci, discesa femminile Zauchensee: risultati e classifiche - Il maltempo e la fitta nevicata di ieri hanno costretto gli organizzatori ad annullare la seconda p ... sport.sky.it
Coppa del mondo sci LIVE: classifica gigante maschile Adelboden 2026. Orari manche e diretta TV - Sabato 10 gennaio 2026, grande di sci sulle nevi dell'Oberland Bernese con il classico slalom gigante maschile di Coppa del mondo ... discoveryalps.it
Domenica l’ultima di andata: da evitare l’aggancio in classifica in chiave griglia delle finali di Coppa Italia - facebook.com facebook
Uno strepitoso Tommaso GIACOMEL sbanca Oberhof regalando all’ITALIA il primo successo del 2026 negli eventi di Coppa del Mondo degli sport olimpici invernali. Il venticinquenne di Imer si è imposto con autorevolezza nella sprint andata in scena nella lo x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.