Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026 | Odermatt fa il vuoto Vinatzer in top-10

La classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 vede Marco Odermatt in testa, dopo la vittoria nel gigante di Adelboden. Tra gli italiani, Dominik Vinatzer si conferma tra i primi dieci, consolidando una stagione di ottimi risultati. Questa fase della stagione evidenzia la continuità delle prestazioni dei top atleti e offre uno sguardo sulla competitività del circuito.

Marco Odermatt ha rafforzato il primo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino grazie alla vittoria conquistata nel gigante di Adelboden. Il fuoriclasse svizzero si è imposto di fronte al proprio pubblico e si è issato a quota 955 punti, ora il vantaggio nei confronti del suo più immediato inseguitore è di addirittura 467 lunghezze: il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, oggi secondo, insegue a 488 e ha sopravanzato l’austriaco Marco Schwarz (451) e il norvegese Timon Haugan (400). Alex Vinatzer, sesto dopo la prima manche tra le porte larghe sulla neve elvetica, ha commesso un errore nella seconda e ha detto addio ai sogni di gloria: l’altoatesino rimane al decimo posto nella graduatoria generale con 301 punti, risultando il migliore degli italiani (Dominik Paris è tredicesimo a quota 265). 🔗 Leggi su Oasport.it

