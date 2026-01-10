Nella seconda classifica album del 2026, si registra un cambiamento significativo con Tony Boy che supera Olly e conquista il primo posto. La top ten segna diversi ritorni e conferma la presenza di artisti italiani, con un podio tutto italiano: Tony Boy, Olly e Geolier. Un quadro che riflette le tendenze attuali e la crescita della scena musicale nazionale.

La seconda Classifica Album del 2026, vede diversi ritorni in top ten ed un podio totalmente tricolore con Tony Boy, Olly e Geolier. In salita dalla #11 alla #10, Ma Io Sono Fuoco di Annalisa: il nono lavoro in studio dell’artista di Savona è arrivato a distanza di due anni da E Poi Siamo Finiti Nel Vortice. Nella settimana della sua release, l’album ha raggiunto la vetta della classifica. Anticipato da Maschio e Piazza San Marco feat. Marco Mengoni, Ma Io Sono Fuoco è stato certificato disco d’oro. Alla #9 stabile l’unico artista internazionale presente in top ten, Bad Bunny con Debi Tirar Mas Fotos: pubblicato nel gennaio 2025, il progetto discografico del rapper portoricano ha una tracklist composta da diciassette brani tra i quai spiccano le super hit Nuevayol e la titletrack. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Classifica Album, Tony Boy scalza Olly dalla vetta

Leggi anche: Classifica Album, Olly ritorna in vetta con “Tutta Vita Sempre”

Leggi anche: Classifica FIMI dal 2 all’8 gennaio 2026, Tony Boy in testa negli album con Trauma

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Gennaio 2026: quattro big dell'hip hop italiano pronti alla sfida in classifica; TONY BOY #1 nella classifica album e fisici italiana, GEOLIER con 50 CENT primi tra i singoli; Hit parade, Tony Boy con Trauma in vetta alla classifica di album e vinili; Il trapper padovano Tony Boy domina la classifica Fimi con il nuovo album “Trauma”.

Classifica album, Tony Boy scalza Olly dalla vetta - La seconda Classifica Album del 2026, vede diversi ritorni in top ten ed un podio totalmente tricolore ... msn.com