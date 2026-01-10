Classico aule gelide | Edificio non adatto Serve nuova sede

Le aule fredde di Prato pongono un problema persistente alle scuole della zona. Le condizioni climatiche avverse, accentuate dalle basse temperature, evidenziano la necessità di interventi strutturali. La carenza di ambienti adeguati compromette l’apprendimento e il benessere di studenti e docenti. È urgente individuare soluzioni efficaci per garantire ambienti scolastici più confortevoli e sicuri, rispondendo alle esigenze di una comunità che chiede interventi concreti.

Il problema delle scuole al freddo a Prato continua a farsi sentire, soprattutto in questi ultimi giorni con temperature davvero rigide. Al liceo Classico di via Baldanzi la situazione è ormai al limite: nelle aule i termosifoni sembrano accesi, ma l'acqua è appena tiepida e non basta a scaldare gli ambienti. Gli studenti restano al banco con i piumini, costretti a trascorrere ore al freddo, mentre molti finiscono per uscire anticipatamente o farsi venire a prendere a metà mattinata, infreddoliti. Gli studenti hanno deciso di alzare la voce, denunciando un disagio che si trascina da anni senza soluzioni concrete.

