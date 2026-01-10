Il mercato di Wesley si surriscalda, con attenzione crescente sulla sua situazione alla Roma. Le sue recenti prestazioni come laterale hanno attirato l'interesse di club inglesi, in particolare del Manchester City. La situazione rimane in evoluzione, mentre le parti coinvolte valutano le possibili opzioni di trasferimento. Roma al momento sembra intenzionata a mantenere il giocatore, ma le prossime settimane potrebbero portare sviluppi significativi.

Il mercato si accende attorno a Wesley. Le prestazioni del laterale della Roma hanno acceso i riflettori della Premier League e il club che si è mosso con più decisione è il Manchester City. I campioni d’Inghilterra hanno riaperto il dossier già monitorato in estate e stanno sondando le condizioni per un’operazione immediata. L’interesse è concreto e potrebbe tradursi in un tentativo già nella finestra di gennaio. Il City, guidato da Pep Guardiola, è in vantaggio sulla concorrenza: anche Newcastle United e Tottenham Hotspur hanno chiesto informazioni. Da Trigoria, però, filtra una linea netta. La Roma non ha fissato un prezzo e non intende privarsi del giocatore prima della conclusione del Mondiale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - City su Wesley: primi contatti, Roma fa muro

Leggi anche: Roma, Cristante verso il rinnovo: primi contatti con l’entourage

Leggi anche: Roma, spunta Robinio Vaz: primi contatti con il Marsiglia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il Manchester City intensifica i contatti per Wesley della Roma e prevede di offrire questa finestra; Roma, con Wesley è già addio? Il brasiliano piace al Manchester City: la situazione.

Roma, primi contatti per Wesley. Piace O’Riley per il centrocampo - Per la fascia destra, il nome sul taccuino della dirigenza giallorossa è Wesley, terzino del Flamengo. gianlucadimarzio.com

Roma, avviati i primi contatti per Wesley del Flamengo. Le news di calciomercato - Si tratta di Wesley del Flamengo, che il neo allenatore Gian Piero Gasperini lo voleva già quando era all'Atalanta e ora lo vorrebbe ... sport.sky.it

Calciomercato Roma: Krstovic si allena in giallorosso. Wesley convince e spunta il piano B - Wesley resta l’obiettivo principale per la fascia destra e Frederic Massa è al lavoro per accontentare Gasperini. ilmessaggero.it

Dal Brasile: il City torna forte su Wesley. Pronta un'offerta già a gennaio #ASRoma x.com

Il Manchester City è alla ricerca di un terzino destro e Wesley è nella lista di Guardiola. - facebook.com facebook