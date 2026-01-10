Città Alta sui pc di tutto il mondo all’Epifania | Microsoft sceglie Bergamo come sfondo

In occasione dell’Epifania, Microsoft ha selezionato una fotografia di Gianandrea Gambarini come sfondo globale di Bing. L’immagine raffigura uno dei principali scorci di Bergamo, Città Alta, avvolta dalla nebbia tipica della stagione invernale. Questa scelta valorizza uno dei luoghi più riconoscibili e suggestivi della città, offrendo agli utenti di tutto il mondo un’immagine rappresentativa di Bergamo.

In occasione del 6 gennaio, giorno dell’Epifania, Microsoft ha scelto come sfondo globale del motore di ricerca Bing una fotografia di Gianandrea Gambarini che immortala uno degli scorci più iconici di Bergamo: Città Alta, avvolta nella tipica nebbia invernale. L’immagine è comparsa sugli schermi di numerosi computer di utenti collegati da ogni parte del pianeta. A dare notizia dell’iniziativa è stata VisitBergamo, attraverso un post pubblicato su Instagram. “Un riconoscimento internazionale che conferma ancora una volta la capacità di Bergamo di ispirare e catturare, in ogni stagione – si legge nella didascalia che accompagna il post. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

