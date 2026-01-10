Circolare cancellata Via alle nuove fermate Montorfano-Pallavicina

È stata cancellata la circolare Montorfano-Pallavicina in seguito alla soppressione della navetta Z432, considerata poco utilizzata e non più sostenibile economicamente. La riorganizzazione del servizio mira a migliorare l’efficienza e a garantire un collegamento più adeguato alle esigenze degli utenti, con l’introduzione di nuove fermate e alternative di trasporto.

Dopo la soppressione della navetta Z432, sottoutilizzata e non più sostenibile da un punto di vista economico, è scattata la riorganizzazione del trasporto. Con la ripresa di scuole e attività lavorative, a Melegnano sono entrate in funzione le nuove fermate della linea Z415, a beneficio dei quartieri Montorfano e Pallavicina, pensate per garantire il collegamento degli studenti con le scuole medie "Calvino" e "Frisi". Le nuove fermate sostituiscono il servizio svolto dalla Z432, cancellata a dicembre. A Melegnano quest'ultima linea era usata soprattutto dagli studenti: perciò si è proceduto alla riorganizzazione del percorso della Z415, con una fermata anche in piazza Bianchi, a pochi metri dagli istituti di via Giardino.

