Cicagna | riqualificato il campo sportivo con mezzo milione di euro
Il Comune di Cicagna ha recentemente completato la riqualificazione del campo sportivo ‘Roberto Piombo’, intervento realizzato con un investimento di circa 500.000 euro. L’inaugurazione, avvenuta sabato mattina, ha segnato il riutilizzo di un impianto storico, migliorandone le strutture e le funzionalità. Questa opera mira a sostenere le attività sportive locali e a valorizzare gli spazi pubblici della comunità in modo sostenibile e duraturo.
È stato inaugurato sabato mattina il rinnovato impianto sportivo ‘Roberto Piombo’ nel Comune di Cicagna, in Val Fontanabuona. Presente l'assessore regionale allo sport Simona Ferro, il presidente della Lnd-Figc Liguria Giulio Ivaldi e il sindaco di Cicagna Marco Limoncini. L’intervento di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
