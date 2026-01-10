Ci sono gli infermieri | riaprono i Centri traumatologici di Sèn Jan e Campiglio

Dal 15 gennaio riaprono i Centri traumatologici di Sèn Jan e Madonna di Campiglio, offrendo servizi ortopedici e traumatologici nelle aree montane del Trentino. Questa riapertura migliora l’accesso alle cure specialistiche per residenti e turisti, rafforzando la rete sanitaria locale. La presenza di ambulatori qualificati garantisce un supporto tempestivo e adeguato nelle zone di montagna, contribuendo alla sicurezza e al benessere della comunità e dei visitatori.

Dal 15 gennaio riaprono gli ambulatori ortopedici traumatologici di Sèn Jan e Madonna di Campiglio, un ritorno atteso che rafforza la rete sanitaria nelle aree turistiche e montane del Trentino. La riattivazione è stata possibile grazie al completamento degli organici: sono stati individuati gli.

