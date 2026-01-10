Ci sono gli infermieri | riaprono i Centri traumatologici di Sèn Jan e Campiglio

Dal 15 gennaio riaprono i Centri traumatologici di Sèn Jan e Madonna di Campiglio, offrendo un punto di riferimento per le emergenze ortopediche nelle zone montane del Trentino. Questa riapertura sostiene la sicurezza di residenti e turisti, migliorando la copertura sanitaria nelle aree turistiche e di montagna. Un intervento importante per garantire assistenza tempestiva e qualificata in contesti di montagna.

Dal 15 gennaio riaprono gli ambulatori ortopedici traumatologici di Sèn Jan e Madonna di Campiglio, un ritorno atteso che rafforza la rete sanitaria nelle aree turistiche e montane del Trentino. La riattivazione è stata possibile grazie al completamento degli organici: sono stati individuati gli. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

