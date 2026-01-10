Chivu spiazza tutti alla vigilia di Inter-Napoli | Non esiste il confronto con Antonio Conte

Alla vigilia della sfida tra Inter e Napoli, Cristian Chivu ha dichiarato di rispettare il lavoro di Antonio Conte, ma ha sottolineato che tra gli allenatori non è possibile fare confronti diretti. Le sue parole riflettono l’importanza di valutare ogni tecnico nel proprio contesto, mantenendo un approccio equilibrato e rispettoso verso entrambe le figure.

Cassano spiazza tutti su Chivu: avete sentito? L’ex Inter non ha dubbi - Chivu continua il suo percorso all'Inter ma non sono passate inosservate le ultime parole di Cassano: ecco cos'ha dichiarato. spaziointer.it

Chivu “Bologna ha messo in difficoltà chiunque, Scudetto? Tutte in corsa” - MILANO (ITALPRESS) – Vigilia di campionato per l’Inter, che domani sera a San Siro affronterà il Bologna in una sfida ad alto coefficiente di difficoltà. lagazzettadelmezzogiorno.it

Cassano stregato da Chivu: Fantantonio lo vede già altrove! Secondo l'ex nerazzurro, il tecnico è pronto per una big ancora più grande, tra Premier League e le due superpotenze spagnole #Inter #Chivu #Cassano - facebook.com facebook

L'Inter mette nel mirino Mario Gila per la difesa! #Gila #Inter #Calciomercato #Chivu #SerieA #Lazio #ForzaInter #SkySport x.com

