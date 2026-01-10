Chivu La sfida col Napoli può indirizzare il cammino della stagione
Chivu commenta la prossima sfida contro il Napoli, sottolineando come questa occasione possa influenzare il percorso della stagione. Con un focus sulla preparazione e l’atteggiamento della squadra, evidenzia la fiducia nel lavoro svolto e la stima per l’allenatore Conte, definito un vincente. La squadra si presenta motivata e determinata a disputare una buona partita, consapevole dell’importanza di questo incontro per il proseguimento del campionato.
"Pronti a fare una grande gara. Conte? Un vincente, tanta stima nei suoi confronti" MILANO - "L'unica certezza è che abbiamo lavorato bene, abbiamo voglia e ambizione. Saremo pronti a fare una grande gara, quella con il Napoli è una partita che può indirizzare il cammino di una stagione". Cristian C. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Conferenza stampa Chivu pre Inter Napoli: «Gara che può indirizzare una stagione, stimo Conte e c’è da imparare da lui. Con Luis Henrique ho commesso un errore»
Leggi anche: Cremonese–Roma, duello ad alta intensità: la sfida tattica che può indirizzare la 12ª giornata
Inter Napoli opportunità super per i nerazzurri | Chivu può allungare il distacco a +7; Inter-Napoli crocevia scudetto | San Siro può scavare il solco.
Inter: Chivu, la partita col Napoli può indirizzare il cammino - 'Prevale la voglia di andare a +7 o la paura di rivedere il Napoli a - msn.com
Chivu: "Inter-Napoli può indirizzare il cammino. Conte? Il confronto non esiste" - Il tecnico nerazzurro alla vigilia del big match e potenziale sfida Scudetto: "Arbitri? corrieredellosport.it
Chivu non le manda a dire: che frecciata per il Napoli! Poi l’annuncio sugli infortunati - L'Inter domani ospiterà il Napoli a San Siro: alla vigilia del big match ha parlato in conferenza Cristian Chivu. spaziointer.it
#Paolillo: "Stimo enormemente #Conte e #Chivu. Domenica bella sfida anche in panchina" x.com
Chivu contro Conte, Lautaro contro Hojlund: Inter-Napoli, la sfida si rinnova - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.