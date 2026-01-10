Chivu La sfida col Napoli può indirizzare il cammino della stagione

Chivu commenta la prossima sfida contro il Napoli, sottolineando come questa occasione possa influenzare il percorso della stagione. Con un focus sulla preparazione e l’atteggiamento della squadra, evidenzia la fiducia nel lavoro svolto e la stima per l’allenatore Conte, definito un vincente. La squadra si presenta motivata e determinata a disputare una buona partita, consapevole dell’importanza di questo incontro per il proseguimento del campionato.

"Pronti a fare una grande gara. Conte? Un vincente, tanta stima nei suoi confronti" MILANO - "L'unica certezza è che abbiamo lavorato bene, abbiamo voglia e ambizione. Saremo pronti a fare una grande gara, quella con il Napoli è una partita che può indirizzare il cammino di una stagione". Cristian C. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

