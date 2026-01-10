Chivu in sei mesi ha fatto dimenticare Inzaghi

A ottobre, su queste pagine, si analizzava la rivalità tra Inter e Napoli, le formazioni più competitive degli ultimi anni. In questo contesto, Chivu ha mostrato progressi significativi, contribuendo a colmare le aspettative e a rafforzare la squadra. In soli sei mesi, il suo rendimento ha evidenziato un miglioramento evidente, segnando un passo avanti importante nel percorso della squadra e nella sua integrazione nel reparto difensivo.

A ottobre, su queste pagine, si scriveva dell’acerrima rivalità tra Inter e Napoli, le due squadre più forti e continue degli ultimi anni, almeno in Italia. Antonio Conte e Lautaro Martinez avevano appena dato vita a una resa dei conti personale: «Sei un cagòn» pare avesse detto il capitano nerazzurro, «Tira su stoc.o» la risposta del tecnico leccese. Insomma, non proprio Pasolini contro Calvino. Ebbene, la battaglia tra Milano e Napoli non si è fermata con quell’alterco: e nel sale della polemica all’italiana si è fiondato Cristian Chivu. L’allenatore romeno ha cominciato a riferirsi più o meno platealmente al suo collega: «In Italia siamo abituati a piangere», «Io non mi lamenterò mai», «Quello che dice Conte non mi interessa» per rimanere solo alle ultime settimane. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Chivu in sei mesi ha fatto dimenticare Inzaghi Leggi anche: Bonan non ha alcun dubbio: «Chivu ha una squadra più forte di quella di Inzaghi, vi spiego perché» Leggi anche: L’Inter ce l’ha ancora con Inzaghi, che batosta: disintegrato da Chivu Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cristian Chivu ha plasmato Luis Henrique. E ora si trova un giocatore nuovo; Gerarchie, baricentro e un super Akanji: così Chivu ha rialzato il muro; Inter, Chivu: «Le polemiche sono inutili. Cancelo? Io parlo di Luis Henrique»; Cuesta: «Non siamo riusciti nell’intento». Chivu: «A Parma tre mesi belli e intensi». Chivu: «Non pensiamo ancora a domenica, se ti perdi in pianificazioni spesso la prendi dove non vuoi prenderla» - L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, a Parma per la prima volta da ex, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima di scendere in campo ... ilnapolista.it

Chivu: “A Parma mesi intensi. Napoli? Non ci pensiamo” - partita del Tardini ai microfoni di Dazn, Cristian Chivu ha commentato con un pizzico di emozione il suo ritorno da ex questa sera per Parma- passioneinter.com

Chivu: "Sono stati mesi difficili, soprattutto all'inizio. Atalanta? Non è mai una partita semplice" - Inter: "Dobbiamo essere più forti delle frustrazioni e anche delle ingiustizie, di come siamo visti n ... eurosport.it

Il 6 gennaio 2010 la carriera da calciatore di Cristian Chivu cambiò radicalmente: da quel giorno fu costretto a scendere in campo con un caschetto. Dopo un brutto scontro aereo con Sergio Pellissier, rimase a terra sanguinante e ci vollero 3 mesi per rientrare - facebook.com facebook

. @Inter, Chivu: "Sono stati mesi difficili, soprattutto all'inizio, per il vissuto della scorsa stagione. Abbiamo fatto di tutto per rimetterci in carreggiata" x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.