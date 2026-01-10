Chivu | I ragazzi hanno coraggio | più forti delle ingiustizie Non sarà convocato…

Chivu ha dichiarato che i ragazzi dell’Inter dimostrano coraggio e determinazione di fronte alle ingiustizie. La squadra si prepara per il match contro il Napoli, una sfida cruciale nella corsa allo scudetto. La concentrazione è alta, e l’obiettivo è affrontare la partita con la massima serietà, senza lasciarsi influenzare da fattori esterni. Un appuntamento importante che potrebbe definire il proseguo della stagione nerazzurra.

Chivu. L’ Inter si prepara ad affrontare il big match contro il Napoli con la consapevolezza di giocare una partita fondamentale nella corsa allo scudetto. Cristian Chivu, alla vigilia del match, ha analizzato il periodo della squadra e il lavoro svolto fino a questo momento: “ Ambizione e convinzione sono cose che abbiamo portato in campo, consapevoli che i numeri non bastano. Bisogna far vedere in 100? il valore reale di una squadra. Abbiamo fatto con alti e bassi cose fatte bene e altre meno bene, ma sempre con voglia di dare il meglio “. Chivu ha poi spiegato come il Napoli sia cambiato rispetto all’andata, sia a livello di sistema di gioco che di interpreti: “ Hanno una rosa importante, un gruppo di giocatori forte, hanno intensità. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

