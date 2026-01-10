Chivu esce allo scoperto sullo scudetto | Il campionato è una maratona E sul confronto con Conte dico che…

Cristian Chivu si è espresso sulla corsa scudetto, sottolineando come il campionato sia una vera maratona. Nella conferenza stampa, ha anche commentato il confronto con Antonio Conte e le prospettive di allungo in classifica in caso di vittoria contro il Napoli. Le sue parole offrono uno sguardo obiettivo sulla stagione e sulle sfide future, evidenziando l’importanza di mantenere concentrazione e continuità nel percorso verso il titolo.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.