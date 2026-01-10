Chivu esce allo scoperto sullo scudetto | Il campionato è una maratona E sul confronto con Conte dico che…

Cristian Chivu si è espresso sulla corsa scudetto, sottolineando come il campionato sia una vera maratona. Nella conferenza stampa, ha anche commentato il confronto con Antonio Conte e le prospettive di allungo in classifica in caso di vittoria contro il Napoli. Le sue parole offrono uno sguardo obiettivo sulla stagione e sulle sfide future, evidenziando l’importanza di mantenere concentrazione e continuità nel percorso verso il titolo.

Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa della corsa scudetto e del possibile allungo in classifica in caso di vittoria col Napoli. Poi una battuta su Conte. Chivu ha parlato nella conferenza stampa di viglia del match tra Inter e Napoli. Di seguito le sue parole sulla corsa scudetto e su Conte. IL POSSIBILE ALLUNGO – « Dipende sempre a chi viene rivolta la domanda. Noi vogliamo andare a + 7 e loro vorrebbero andare a -1. Però dalla voglia ai fatti c’è tanto, c’è l’impegno, l’ambizione, tutto quello che riesci a mettere in campo. Concentrazione, equilibrio. Sono cose che determinano l’andamento della partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

