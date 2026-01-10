Durante la conferenza stampa, Chivu ha commentato il prossimo match contro il Napoli, sottolineando l'importanza di mantenere la concentrazione di fronte alle ingiustizie arbitrali. Il tecnico ha evidenziato la necessità di essere più forti delle difficoltà e di gestire i pensieri per affrontare al meglio la partita. Le sue parole riflettono l’approccio mentale richiesto in un match cruciale per l’Inter.

Intervenuto in conferenza stampa, Chivu ha così presentato il match contro il Napoli. Le parole di Chivu. Dalla gara d’andata contro il Napoli emerge che l’Inter è cresciuta soprattutto dal punto di vista della solidità. In cosa è migliorata la squadra? «Attraverso il lavoro quotidiano, portando avanti ciò che di positivo avevamo iniziato. Con la fiducia in quanto abbiamo mostrato sul campo per dimostrare il valore del gruppo nell’arco dei novanta minuti. Abbiamo alternato aspetti positivi ad altri meno riusciti, con momenti di crescita e qualche difficoltà, ma sempre con la consapevolezza e la determinazione di fare meglio». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Chivu: «Arbitri? Dobbiamo essere più forti delle ingiustizie e riuscire a governare i pensieri» – LIVE

Leggi anche: Chivu carica i suoi in vista dell’Atalanta: «Dobbiamo essere più forti delle ingiustizie»

Leggi anche: Benevento, Auteri indica la via: “Bisogna essere più cattivi, siamo forti e lo dobbiamo dimostrare”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Fabio Capello, accusa durissima: Gli arbitri sono una mafia, sbagliano perché spesso non hanno giocato e non conoscono certi movimenti; Inter, Chivu: Napoli? Ogni partita è importante, hanno intensità e qualità!; Inter, Chivu: Napoli? Dobbiamo pensare solo a noi stessi, altrimenti mi arrabbio; Allenatori post gara 19^ giornata: tutte le dichiarazioni dopo i 90 minuti.

Inter-Napoli, Chivu: "Mi andrebbe bene un pareggio? Non so, io guardo solo alla mentalità e alla convinzione con cui facciamo le cose in campo" - L'Inter ha la grossa occasione di allungare in testa alla classifica a +7 sul Napoli cavalcando una serie positiva di 6 successi in campionato. eurosport.it