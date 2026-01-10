Chivu | Arbitri? Ci siamo allenati a gestire le ingiustizie Conte è cresciuto ulteriormente nel tempo ed è un vincente

Durante la conferenza stampa, Chivu ha parlato del prossimo match contro il Napoli, sottolineando l’importanza della gestione delle situazioni difficili, come le ingiustizie arbitrali, con un riferimento all’esperienza di allenamento. Ha inoltre evidenziato il percorso di crescita di Conte, definendolo un allenatore che continua a evolversi e a conquistare successi. Le sue parole riflettono la determinazione e la consapevolezza del team in vista della sfida.

Intervenuto in conferenza stampa, Chivu ha così presentato il match contro il Napoli. Le parole di Chivu. Dalla gara d'andata contro il Napoli emerge che l'Inter è cresciuta soprattutto dal punto di vista della solidità. In cosa è migliorata la squadra? «Attraverso il lavoro quotidiano, portando avanti ciò che di positivo avevamo iniziato. Con la fiducia in quanto abbiamo mostrato sul campo per dimostrare il valore del gruppo nell'arco dei novanta minuti. Abbiamo alternato aspetti positivi ad altri meno riusciti, con momenti di crescita e qualche difficoltà, ma sempre con la consapevolezza e la determinazione di fare meglio».

