Chiusure in Tangenziale da lunedì a giovedì | ecco dove
A partire da lunedì 12 gennaio, la Tangenziale di Napoli effettuerà lavori di miglioramento nella galleria
Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di adeguamento e miglioramento della galleria "Capodimonte est", dalle 23:00 di lunedì 12 alle 6:00 di martedì 13 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Arenella e Corso Malta, verso Capodichinoautostrade. Si precisa che l'entrata di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
