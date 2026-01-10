Chiusure in Tangenziale da lunedì a giovedì | ecco dove

A partire da lunedì 12 gennaio, la Tangenziale di Napoli effettuerà lavori di miglioramento nella galleria

Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di adeguamento e miglioramento della galleria "Capodimonte est", dalle 23:00 di lunedì 12 alle 6:00 di martedì 13 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Arenella e Corso Malta, verso Capodichinoautostrade. Si precisa che l'entrata di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Ancora lavori sull'A26, nuove chiusure notturne in arrivo da lunedì

Leggi anche: Tangenziale chiusa per una notte: ecco dove

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Napoli, chiusure della Tangenziale: tratte, date e orari - Dalle ore 23,00 dei giorni 11, 12 e 13 novembre 2025 alle ore 6,00 dei giorni successivi e dalle ore 24,00 dei giorni 14 e 16 ... ilmattino.it

Tangenziale di Napoli: orari, date e tratti delle chiusure nei prossimi giorni - Dalle ore 23,00 dei giorni 19 e 20 novembre 2025 alle ore 6,00 dei giorni successivi e dalle ore 24,00 dei giorni 21 e 23 ... ilmattino.it

Manutenzione notturna nella galleria Le Vigne, previste chiusure sulla Tangenziale di Cesena x.com

Comunicate le date e gli orari delle chiusure della Tangenziale - facebook.com facebook