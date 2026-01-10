Chiusa la scuola primaria di Brecciarola alunni trasferiti nei plessi via Amiterno e Antonelli | l' ordinanza

È stata emanata un’ordinanza di chiusura temporanea della scuola primaria di Brecciarola, a causa di criticità rilevate durante un sopralluogo. Gli alunni sono stati trasferiti ai plessi di via Amiterno e Antonelli. La chiusura è finalizzata a garantire la sicurezza e l’effettuazione di verifiche approfondite sulla struttura di via Saline 10, in attesa di ulteriori interventi.

La scuola primaria di Brecciarola resterà temporaneamente chiusa per consentire l'effettuazione di verifiche a fronte di alcune criticità emerse durante uno dei sopralluoghi nella struttura in via Saline 10.Da lunedì 12 gennaio 2026 circa 80 alunni saranno trasferiti nei plessi di via Amiterno. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

