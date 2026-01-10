L’assegnazione del chiosco comunale di piazza 5 Giornate, precedentemente destinato a diventare un centro tecnologico per il benessere, sarà oggetto di scrutinio presso il Tar. La procedura di assegnazione è al centro di un procedimento giudiziario, che ne valuterà la regolarità. La decisione definirà il futuro dell’area e delle attività da essa previste, garantendo l’applicazione delle norme previste dalla legge.

Dovrà passare davanti ai giudici del Tar l’assegnazione del chiosco comunale di piazza 5 Giornate, l’ex edicola inizialmente destinata a diventare un centro tecnologico per il benessere. La procedura di affidamento della struttura è stata infatti impugnata da una cittadina di Limbiate esclusa dalla gara, che chiede l’annullamento e la sospensione degli atti prodotti dal Comune. La ricorrente era stata scartata poiché aveva presentato domanda come futura rappresentante di un’associazione no-profit non ancora costituita. Secondo il Comune l’avviso era rivolto solo a soggetti già esistenti. Di parere opposto la difesa della donna, secondo cui il bando apriva esplicitamente anche alle persone fisiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chiosco di piazza 5 Giornate. Procedura nel mirino: l’assegnazione finisce al Tar

Leggi anche: Golden Power nel mirino dell’Ue. Aperta la procedura di infrazione

Leggi anche: Bastoni finisce nel mirino: tutte le critiche al centrale dell’Inter e i numeri che preoccupano i tifosi nerazzurri

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Chiosco di piazza 5 Giornate. Procedura nel mirino: l’assegnazione finisce al Tar; Roma e provincia in festa: vinti 8,5 milioni della Lotteria. Il bar sulla Cassia del primo premio: «Vicini all'ospedale San Pietro, può essere chiunque»; Dalla spedizione punitiva con arma da fuoco e coltelli alla rissa: bar di Limbiate chiuso per 15 giorni; Lotteria Italia, chi ha vinto 5 milioni a Roma? Il titolare del bar su via Cassia: «Non è un cliente abituale, così abbiamo scoperto....

Chiosco di piazza 5 Giornate. Procedura nel mirino: l’assegnazione finisce al Tar - Dovrà passare davanti ai giudici del Tar l’assegnazione del chiosco comunale di piazza 5 Giornate, l’ex edicola inizialmente destinata a diventare un centro tecnologico per il benessere. ilgiorno.it