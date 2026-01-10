Chimera M3 qualcosa si muove Prolungamento fino a Paullo Approvato un ordine del giorno
La Chimera M3, un progetto atteso da oltre trenta anni, si avvicina alla realizzazione. Recentemente, un ordine del giorno approvato nell’ambito della Legge di Bilancio impegna il Governo a valutare il prolungamento della metropolitana fino a Paullo. Questa decisione rappresenta un passo importante verso la concretizzazione di un’opera che potrebbe migliorare la mobilità nella zona.
Atteso da trent’anni e rimasto una chimera. Adesso un ordine del giorno, approvato nell’ambito della Finanziaria, impegna il Governo a valutare il prolungamento della M3 fino a Paullo. Allo stesso modo, Palazzo Chigi s’impegna a valutare il potenziamento della M4 fino a Segrate. Ora si tratterà di tradurre l’intento politico in realtà. Approvato dalla Camera dei Deputati, l’ordine del giorno a favore del sistema delle metropolitane milanesi è stato presentato dalla Lega, col primo firmatario, l’onorevole Fabrizio Cecchetti, che osserva: "Si tratta d’infrastrutture fondamentali per territori in forte crescita, caratterizzati da un’elevata domanda di mobilità e da flussi quotidiani di lavoratori, studenti e imprese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
