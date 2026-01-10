Chiamano Tudor dopo la risoluzione con la Juve | panchina eccellente

Dopo la conclusione del rapporto con la Juventus, Igor Tudor potrebbe riprendere subito il suo percorso da allenatore. La sua esperienza e competenza lo rendono una figura interessante per diverse società. Si attendono sviluppi sulle possibili opportunità professionali e sulla sua prossima destinazione nel mondo del calcio.

Igor Tudor potrebbe tornare subito in panchina dopo la risoluzione del contratto con la Juventus: ecco la destinazione. Due giorni fa, la Juventus e Igor Tudor hanno risolto ufficialmente il contratto che legava l’allenatore croato fino al 30 giugno 2027. Una notizia importante per il club bianconero che, in questo modo, va a risparmiare i 3 milioni di euro netti a stagione che percepiva l’ormai ex allenatore. Tudor – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Una notizia importante anche per Tudor che ha così l’occasione di tornare immediatamente in panchina, ma non nel campionato italiano. Lo si legge in un comunicato apparso sui canali della FIGC lo scorso 6 novembre, in cui si legge che “grazie agli accordi collettivi tra le varie Leghe e le associazioni di categoria, in caso di esonero i tecnici avranno la possibilità di essere tesserati nuovamente da un’altra società in questa stessa stagione calcistica “. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

