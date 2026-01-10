Chi sono Rossella e Antonio i genitori di Giuseppe Giofrè | Mi dispiace non vederli invecchiare

Rossella e Antonio sono i genitori di Giuseppe Giofrè, nato a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. Originari di questa cittadina, hanno condiviso con lui il percorso di crescita e di formazione. La loro presenza è un esempio di radicamento e di valori familiari, elementi fondamentali che hanno contribuito al successo del figlio nel mondo della danza e dello spettacolo.

I genitori di Giuseppe Giofrè sono Rossella e Antonio originari di Gioia Tauro, cittadina della provincia di Reggio Calabria che ha dato i natali al ballerino. Il 32enne sarà ospite oggi insieme alla madre Rossella di Verissimo, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5, dove si racconteranno in un'intervista alla conduttrice del talk, Silvia Toffain. I genitori dell'ex giudice di Amici, Rossella e Antonio, hanno avuto un ruolo importante nel corso della vita del ballerino supportando Giuseppe in tutte le sue scelte. In un precedente intervento della mamma Rossella negli studi Mediaset aveva dichiarato: "Ha sempre avuto il ballo nella sua testa"

