Chi era davvero Filippo Ascione | i film da riscoprire anche quelli meno noti

Filippo Ascione, nato nel 1954 a Cariati, è stato un regista, produttore e sceneggiatore che ha contribuito al cinema italiano con un percorso discreto ma significativo. La sua opera, spesso meno nota, merita una riscoperta, anche attraverso i film meno conosciuti. Dopo la sua scomparsa all’età di 71 anni, si apre un’occasione per rivisitare il suo talento e l’impatto che ha avuto nel mondo cinematografico italiano.

Filippo Ascione, regista, produttore e sceneggiatore è scomparso all’età di 71 anni. Il produttore nacque il 15 ottobre 1954 a Cariati, in provincia di Cosenza e attraversò il cinema italiano con discrezione, lasciando un’impronta profonda soprattutto nella scrittura. Oggi, più che mai, il modo migliore per ricordarlo è riscoprire i film a cui diede forma, anche quelli meno noti. Il film che più di tutti rappresenta il suo talento è La stazione, premiato con il David di Donatello per la migliore sceneggiatura. Il film, ambientato in uno spazio chiuso e sospeso, racconta l’attesa, le relazioni interrotte e i desideri inespressi, dimostrando la capacità di Ascione di trasformare la parola in azione cinematografica. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv © Nonsolo.tv - Chi era davvero Filippo Ascione: i film da riscoprire, anche quelli meno noti Leggi anche: Cinque film sudcoreani del 2025 da recuperare: ecco quelli davvero imperdibili Leggi anche: Da quelli per arredare la tavola delle Feste a quelli preziosi, dai Calendari da bere a quelli da mangiare e persino quelli per farsi molto piacere. Eccone 14 irresistibili Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. FILIPPO ASCIONE, L’UOMO CHE SCRIVEVA IL CINEMA DAL MARGINE; CORDOGLIO DEL COMUNE DI CARIATI PER LA SCOMPARSA DI FILIPPO ASCIONE, FIGURA DI RILIEVO DEL CINEMA ITALIANO – cariatinet.it. Filippo Ascione, morto lo sceneggiatore del cinema italiano che collaborò con Fellini e Verdone - È morto Filippo Ascione, autore e produttore che ha attraversato il cinema italiano tra Fellini e Verdone, segnando sceneggiature premiate e film cult ... virgilio.it

Si è spento Filippo Ascione, il regista di origine cariatese che collaborò con Fellini - Regista, sceneggiatore, produttore e voce autorevole del cinema italiano, originario di Cariati, paese al quale era profondamente legato e dove amava tornare spesso per ritrovare le sue radici e i suo ... ecodellojonio.it

Cariati piange Filippo Ascione «protagonista del cinema italiano» - Il Comune di Cariati esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Filippo Ascione, regista e sceneggiatore di rilievo nazionale. ecodellojonio.it

Alle 14:00, assieme a Filippo Effe e Franciuus, parleremo di: - Stranger Things Finale: la recensione! Fa davvero schifo - Incassi: Avatar 3 supera il miliardo! - Avengers Doomsday: nuove foto leak di Cap con Mjolnir - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.