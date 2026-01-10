Chi è Selen Görgüzel vita privata e carriera dell'attrice che è stata arrestata con Can Yaman

Selen Görgüzel è un’attrice turca nota nel panorama dello spettacolo. Recentemente, è stata coinvolta in un arresto avvenuto in Turchia insieme a Can Yaman e altre cinque persone. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, ma al momento non sono disponibili dettagli approfonditi sulla sua vita privata o sulla carriera. Questa situazione rappresenta un episodio isolato nella sua attività professionale, che ha contribuito alla sua notorietà nel settore.

